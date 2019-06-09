Edirne "mor turizme" hazırlanıyor - EDİRNE

CİHAN DEMİRCİ - Edirne kültür, inanç, gastronomi ve deniz turizmi yanı sıra agro turizmde de öne geçmek için kolları sıvadı.

Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün bu yıl ikincisini düzenleyeceği ve geçen yılkine 30 bin kişinin katıldığı organizasyon hafta başında başlıyor.

Enstitüye ait lavanta tarlalarında konserler, söyleşiler, bilgilendirme ve lavanta yağı sıkma gösterilerini içeren organizasyona vatandaş en çok fotoğraf çektirmek için geliyor.

Yerli ve sınır ülkelerden yabancı turistleri kente çeken mor turizmden esnaf da payını almak için harekete geçti.

Kimi esnaf lavantanın şerbetini, kimi kurabiyesini, kimi dondurmasını kimi lokumunu üretti.

-Lavanta lokumuyla iddialı

Turizmin pek çok kolunda hizmet vermesinin yanında kentin yöresel tatlılarını da üreten Kemal Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "mor turizmle" de Edirne'nin binlerce turisti kendisine çekmeye başladığını söyledi.

Lavantanın morunun gönüllere lokumu da ağızlara hoş geleceğini belirten Kılıç, "Bizde bu yıl Edirne tarlalarından hasat edilen lavantalarla bir ürün üretmeye karar verdik. Geleneksel lezzetlerimizden olan lokumla lavantayı birleştirdik ve çok güzel bir tat elde ettik. Şehrimiz bu yıl hem lavanta kokacak hem de lavantalı lokumla tada doymuş olacak." diye konuştu.

Osmanlı'dan bu yana kentin ünlü el sanatlarından ve hediyelik ürünlerinden mis meyve sabunu üreticilerinden Can Ürenli de Lavanta Günleri'nde satmak amacıyla lavanta sabunları ürettiklerini söyledi.

-Ciğer yiyene lavanta demeti

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da turizm kenti Edirne'nin misafirlerini ağırlamaya devam ettiğini belirtti.

Lavanta günlerinin turizmi daha da hareketlendireceğini anlatan Dinar, şunları kaydetti:

"Pazartesi gününden itibaren lavanta günleri yani bizim deyimimizle mor günler başlıyor. Bizde ciğerciler olarak gelen misafirlerimize ciğerin yanında bir demet lavanta hediye ediyoruz ve etkinliklere davet ediyoruz.

Mor günlere sizleri bekliyoruz. Bizlerde bugünlere özel giyineceğiz, dükkanlarımızı morla, lavantayla donatacağız. Bütün misafirlerimize lavanta hediye edeceğiz."

Edirne Lavanta Günleri 10 -16 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Kaynak: AA