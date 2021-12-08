Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, müfettiş, mühendis ve akademisyenlerin de bulunduğu 12 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Malatya, Bursa, Samsun, Trabzon ve Tokat'ta başlattığı operasyon sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet