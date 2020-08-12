Edirne'den kısa kısa DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Doğanköy'de sulama göleti yapım işinin başladığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Doğanköy'de sulama göleti yapım işinin başladığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldız, Edirne'de yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

Edirne ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını aktaran Yıldız, Doğanköy Göleti'nin tamamlanması ile 3 bin 860 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını dile getirdi.

Sulama imkanlarının artmasının bölgede yaşayanlara ek gelir sağlayacağını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Temelden 31,50 metre yüksekliğe sahip Lalapaşa Doğanköy Göleti 1,60 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak. Göletin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 5 milyon 500 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaymakam Güngör'e ziyaret

İpsala Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şen ve yönetim kurulu üyeleri, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Şen'e çalışmalarında başarı diledi.

Şen de Güngör'e teşekkür ederek, görevinde başarı diledi.

TÜ "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ), YÖK tarafından dijital ortamda düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında düzenlene fuarda üniversite öğretim üyeleri, adaylara üniversiteyi tanıtarak gelen soruları yanıtladı.

Fuar süresince üniversitenin 26 akademik birimi tarafından interaktif sunumlarla öğrencilere bölüm ve programlar hakkında detaylı bilgi verildi.

Kaynak: AA