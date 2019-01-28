Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük'ü ziyaret etti.

Yörük, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Ceylan'a teşekkür etti.

Ceylan da Yörük'e teşekkür ederek yaptığı çalışmalarla başarı diledi.

TÜ'de yeni bir merkez kuruldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörlüğü bünyesinde "Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 09/01/2019 tarihli 2547 sayılı kanunun 2880-7/d-2 maddesi uyarınca merkezin kurulmasına ve merkeze Prof. Dr. Mirko TOS'un isminin verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

16 Ocak 2018'de Danimarka'da vefat eden Slovenya asıllı Prof. Mirko TOS'un, kulak, işitme ve sinir-kulak bilimlerinin dünyada en önemli öncülerinden biri olduğu, Edirne'de çok sayıda konferanslar, kurslar, cerrahi eğitimler verdiği ve Türk bilim adamlarının yetişmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi.

Başkan İşbilen'e ziyaret

LÖSEV Edirne İl Temsilcisi Ceylan Toker, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen'i ziyaret etti.

İşbilen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, belediye olarak her zaman LÖSEV'in destekçisi olduklarını belirtti.

Toker de İşbilen'e teşekkür ederek verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA