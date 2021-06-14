Edirne'de yanan 140 yıllık tarihi 'Böcek Mektebi' için ilk çivi çakıldı
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Edirne'de yanan 140 yıllık tarihi 'Böcek Mektebi' için ilk çivi çakıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Kültür Sanat

Edirne'de yanan 140 yıllık tarihi 'Böcek Mektebi' için ilk çivi çakıldı Edirne'de 'Böcek Mektebi' olarak kullanılırken yıllar önce Edirne Müftülüğü'ne tahsis edilen ve Ocak ayında çıkan yangında küle dönen 140 yıllık tarihi binanın aslına uygun olarak inşası sembolik olarak yapılan çivi...

Edirne'de yanan 140 yıllık tarihi 'Böcek Mektebi' için ilk çivi çakıldı

EDİRNE - Edirne'de 'Böcek Mektebi' olarak kullanılırken yıllar önce Edirne Müftülüğü'ne tahsis edilen ve Ocak ayında çıkan yangında küle dönen 140 yıllık tarihi binanın aslına uygun olarak inşası sembolik olarak yapılan çivi çakma töreni ile başladı.

Edirne'de tarihi Selimiye Cami arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binasında 19 Ocak 2021 tarihinde yangın çıkmış ve alev alev yanan tarihi bina kullanılamaz hale gelmişti. Edirne Müftülüğü'ne tahsis edilmeden önce böcek mektebi olarak hizmet verdiği öğrenilen binanın yeniden böcek mektebi olarak hizmet vermesi için Edirne Valiliği ile Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arasında ortak proje hazırlandı. Binanın aslına uygun olarak inşa edilmesinin ardından böcek mektebi olarak hizmet vermesi projesinin ilk adımı, sembolik olarak yapılan çivi çakma töreni ile başlattı.

Törende açıklamalarda bulunan Vali Canalp, "Tarihi Böcek Mektebi"nin tarihsel mirasın bir parçası olduğunu belirtti.

Vali Canalp konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Bundan takiben yaklaşık 6 ay önce 21 Ocakta tarihi yapılarımızdan bir tanesi olan ve halkın arasında "Böcek Mektebi" olarak bilinen, müftülük hizmet binası olarak bilinen bu yapı yandı. Bu yapı tarihimizin, Edirnemizin kültürel mirasımızın bir parçasıydı. Aynı zamanda Selimiye camisinin gölgesinde bulunan bu yapıda burada uyumlu bir yapıdır. Bu yandığı zaman hepimizin içi de ve ciğeri de yandı. Bizde bu yangının hemen sonrasında Edirne halkımıza bir söz verdik. Bu tarihi yapının eski haline getirmek için bugün burada çivi çakma töreni ile yapacağımız bu eserin Edirne'mizin tarihi, kültürel bir parçası olarak geleceğe taşıma imkanını hep beraber bulacağız" ifadelerini kullandı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise, "Edirne'nin Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış adeta bir açık hava müzesi gibi, bir yanımızda Selimiye camii, Türk İslam Sanatının muhteşem bir eseri hemen biraz ötede Muradiye Camii bulunmaktadır. Edirne'miz bize emanet, bizde bu vesile ile bugün burada bulunmaktayız. Temel atma törenimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Edirne'de yanan 140 yıllık tarihi 'Böcek Mektebi' için ilk çivi çakıldı
Edirne'de yanan 140 yıllık tarihi 'Böcek Mektebi' için ilk çivi çakıldı
Edirne'de yanan 140 yıllık tarihi 'Böcek Mektebi' için ilk çivi çakıldı
Edirne'de yanan 140 yıllık tarihi 'Böcek Mektebi' için ilk çivi çakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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