Edirne'de tur midibüsü tarlaya girdi: 8 yaralı
Edirne'de tur midibüsünün tarlaya girmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Edirne'de tur midibüsünün tarlaya girmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Osman Tezcan'ın kullandığı 10 ACT 780 plakalı tur midibüsü, Havza-Uzunköprü kara yolunun 29. kilometresinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girdi.
Kazada araçta bulunan 8 yolcu yaralandı.
Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Tezcan, AA muhabirine, Edirne'ye tur kapsamında geldiklerini, Balıkesir'e dönerken yaşadığı dalgınlık sonucu kazanın gerçekleştiğini söyledi.