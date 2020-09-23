Edirne'de trafik kazası sonrası bir grup, yolu trafiğe kapattı
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Edirne'de trafik kazası sonrası bir grup, yolu trafiğe kapattı

23.09.2020 19:47 | Son Güncelleme: 23.09.2020 19:50
Edirne'de trafik kazası sonrası bir grup, yolu trafiğe kapattı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çocuğun yaralandığı trafik kazasının ardından toplanan bir grup, araçlarıyla yolu trafiğe kapattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çocuğun yaralandığı trafik kazasının ardından toplanan bir grup, araçlarıyla yolu trafiğe kapattı.

İ.E'nin (67) kullandığı 59 LE 717 plakalı kamyon, Paşayiğit Mahallesi'nde 9 yaşındaki bisikletli M.M'ye çarptı.

Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazanın ardından araçlarıyla bölgede toplanan bir grup, yolu trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen Kaymakam Cemalettin Yılmaz, gruptakilerle görüştü.

Mahalle içinden geçen yolda sürekli kazaların olduğunu belirten mahalle sakinleri, bölgeye MOBESE kamerası kurulmasını istediklerini belirtti.

Yılmaz'ın mahalle sakinleriyle görüşmesi sonrası yol trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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