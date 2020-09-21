Edirne'de su seviyesi düşen gölette oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de su seviyesi düşen gölette oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Kurtbey Göleti'nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Edirne'de su seviyesi düşen gölette oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu
21.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:33

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Kurtbey Göleti'nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle göletteki su seviyesi düştü, gölette neredeyse kıyı kesimlerde su birikintileri kaldı.

Su seviyesinin azalmasıyla telef olan yüzlerce balık kıyıya vurdu.

Kurtbey Köyü Muhtarı Feridun Batan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle göletteki su seviyesinin dip seviyeye geldiğini belirtti.

Sudaki oksijen oranının azalmasından dolayı balık ölümlerinin meydana geldiğini ifade eden Batan, "Mayıs ayından beri yağış yok. Kıştan çıktığımızda göletteki doluluk oranı yüzde 20 civarındaydı. Su azlığından dolayı tarımsal sulamada yapmıyoruz. Suyun iyice çekilmesinden dolayı balık ölümleri yaşanıyor. Göletimiz doğal yollarla doluyor. Kuraklık olduğu için su seviyesi düştü. Böyle olunca balıklar ölmeye başladı. Su olmayınca hayat olmuyor. Beklenen yağmurlar olmazsa iki gün sonra kalan suda bitecek. Yürüyerek karşıdan karşıya geçecek duruma gelecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Erkan Kandemir Fahrettin Koca Emmanuel Macron Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hazal Kaya Barış Falay Demet Akalın İsmail Dümbüllü
Spor Babel Falcao Malcolm Thomas Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Bursa Atama Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de su seviyesi düşen gölette oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 15:36:29. #1.14#
title