Edirne'de yağmur etkili oluyor
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Edirne'de yağmur etkili oluyor

22.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:21

Edirne'de yağmur etkili oluyor Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de yağmur etkili oluyor

EDİRNE - Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de, sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta başı yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde ve kavşaklarda, sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sağanak yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Edirne'de yağmur etkili oluyor
Edirne'de yağmur etkili oluyor
Edirne'de yağmur etkili oluyor
Edirne'de yağmur etkili oluyor
Edirne'de yağmur etkili oluyor
Edirne'de yağmur etkili oluyor
Edirne'de yağmur etkili oluyor
Edirne'de yağmur etkili oluyor
Edirne'de yağmur etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

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