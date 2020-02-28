Edirne'de, mültecilerin soğukla imtihanı
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Edirne'de, mültecilerin soğukla imtihanı

Edirne'de tampon bölgede bekleyişlerini sürüdüren mülteci grubunun soğukla imtihanı başladı.

28.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:28
Edirne'de, mültecilerin soğukla imtihanı

'de tampon bölgede bekleyişlerini sürüdüren mülteci grubunun soğukla imtihanı başladı. Mülteciler ateş yakarak geceyi geçirmeye çalışırken hayalleriyle de zihinlerini sıcak tutuyor.


Edirne'de, Pazarkule Sınır Kapısı ile 'ın Kastaneis Sınır Kapısı arasında bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren mülteci grubunun havanın da kararması ile birlikte soğukla imtihanı başladı. Gruplar halinde küçük ateşler yakarak geceyi atlamayı düşünen mültecilerin hayali Yunanistan'a oradan da Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gitmek. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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