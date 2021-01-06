Edirne'de motosiklet sürücüsünün takla attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
06.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:47
Edirne'de motosiklet sürücüsünün takla attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdıEDİRNE'de bir otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Edirne'de motosiklet sürücüsünün takla attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdıEDİRNE'de bir otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün 25 metre sürüklenip takla atarak ağır yaralandığı kaza, bölgede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU