Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 59 JD 288 ve 22 LS 015 plakalı otomobiller, Mimar Sinan Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 59 JD 288 plakalı otomobil devrildi.
Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA