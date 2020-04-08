Edirne'de günlük 10 bin adet maske üretilecek
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Uzunköprü, Edirne

Edirne'de günlük 10 bin adet maske üretilecek

Edirne'de günlük 10 bin adet maske üretilecek Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan gönüllü usta öğreticiler ve öğretmenler günlük 10 bin adet maskenin üretimine başladı.

08.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:21

Edirne'de günlük 10 bin adet maske üretilecek

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan gönüllü usta öğreticiler ve öğretmenler günlük 10 bin adet maskenin üretimine başladı.

Uzunköprü kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "sodam projesi" kapsamında oluşturulan tekstil atölyesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından oluşturulan gönüllü çalışma grubu, Edirne Valiliği Çevre Vakfı'nca gönderilen maskelik kumaşları işleyerek maske üretimine başladı.

Gönderilen kumaşlar ile 20 bin maske üretilmesi hedefleniyor. Maskeler ilk önce pazar yerine kurulacak stant ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Uzunköprü halkına ücretsiz olarak dağıtılacak.

Uzunköprü kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan atölyeleri gezerek incelemeler de bulundu.

Erdoğan burada gazetecilere yaptığı açıklamalarda; "Sizlerin de katkıları inşallah Uzunköprü de maske sıkıntısı da hat safha da biz kendi imkanlarımızla bunları karşılayacağız ve dağıtımına başlayacağız.

Dağıtımların ilk olarak yarından itibaren açık pazaryerin de başlayacağız daha sonra yoğunluk olan yerlerde kaymakamlık kamu kurum kurumları gazi ve atalar caddesi ve özellikle hastane personeline dağıtım da öncelik verilecek" dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca "Sodam projesi" kapsamında 4 adet otomatik dikiş makinesi 1 adet pres makinası satın alınarak, 120 bin adet maske üretebilecek kumaş siparişi de verildi. Maske üretimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mesleki Anadolu Teknik Lisesinde oluşturulan atölyelerde 2 grup olarak çalışmalarını gerçekleştirecek.

Edirne'de günlük 10 bin adet maske üretilecek

Kaynak: İHA

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Edirne'de günlük 10 bin adet maske üretilecek
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