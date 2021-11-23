Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Sazlıdere sapağında göçmenleri taşıyan 34 EKD 628 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

LALAPAŞA, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Sazlıdere sapağında göçmenleri taşıyan 34 EKD 628 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza ; gece yarısı 03.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 33 kişinin içinde bulunduğu minibüste 16 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda ağır yaralının olduğu tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen göçmenlerin olduğu belirlendi. Ağır yaralıların da olduğu kazada olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

E-5'te akılalmaz kaza! Açık damperle yolculuk eden kamyon üst geçide çarptı

E-5'te akılalmaz kaza! Açık damperle yolculuk eden kamyon üst geçide çarptı

 2 kişi canından olmuştu! Kamyonun 3 aracı biçtiği korkunç kaza kamerada

2 kişi canından olmuştu! Kamyonun 3 aracı biçtiği korkunç kaza kamerada

 Uzman çavuşun acı sonu! Aracında yanarak feci şekilde can verdi

Uzman çavuşun acı sonu! Aracında yanarak feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title