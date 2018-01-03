Edirne'de Esnaflara "Yunanca" Kursu Verilecek

Edirne Milli Eğitim müdürlüğü ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) iş birliğiyle "Yunanca" dil kursu açılmasına ilişkin protokol imzalandı.



Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, milli eğitim müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde, Edirne'nin turizm noktasında daha iyi yerlere gelmesi için çaba harcadıklarını söyledi.



ETSO'nun da taktire şayan çabalar gösterdiğini anlatan Cırıt, "Bizde elimizden geldiğince bu çabaya destek olarak çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Edirne metrekareye düşen tarihi eser bakımından Floransa'dan sonra dünyada ikinci şehirdir. Edirne'nin kıymeti bizler için çok büyük. Burada yapacağımız her hizmet hem Edirne halkına, hem Edirne esnafına hem de turizm ve ticarete fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu amaçla yola çıktık." diye konuştu.



Cırıt, ensafların ETSO'ya başvurarak kurslara katılabileceğini kaydetti.



ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt da esnaf, turizmci ve tüccarlara verilecek Yunanca kursunun ardından İngilizce ve Bulgarca kurslarının da açılabileceğini belirtti.



Edirne'nin sınır komşuları Yunanistan ve Bulgaristan'dan çok sayıda turistin kente geldiğini anlatan Zıpkınkurt, Yunanca kursunun hem turizme hemde ekonomiye katkıda bulunacağını kaydetti.



ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren de kursun açılacağı tarihin başvuruların ardından belirleneceğini anlattı.



Kent turizmine yönelik anketler ve çalışmalar düzenlediklerini anlatan Eren, anket sonuçlarını açıklayacaklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından protokol imzalandı.