Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı Edirne'de çocuklara fuhuş yaptırmak suçundan aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 'çocukları fuhşa teşvik etmek, aracılık ettirmek ve fuhuş yaptırmak'tan haklarında toplam 71 yıl 6 ay hapis cezası istenen ve polis operasyonunda yakalanan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,' çocukları fuhşa teşvik etmek, aracılık ettirmek ve fuhuş yaptırmak'tan hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. ile 33 yıl 6 ay hapis cezası olan E.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve E.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA