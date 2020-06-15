Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
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Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı

Edirne'de çocuklara fuhuş yaptırmak suçundan aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
15.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:03

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 'çocukları fuhşa teşvik etmek, aracılık ettirmek ve fuhuş yaptırmak'tan haklarında toplam 71 yıl 6 ay hapis cezası istenen ve polis operasyonunda yakalanan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,' çocukları fuhşa teşvik etmek, aracılık ettirmek ve fuhuş yaptırmak'tan hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. ile 33 yıl 6 ay hapis cezası olan E.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve E.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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