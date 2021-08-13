Edirne'de 400 keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi tarafından, doğaya 400 çil keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi tarafından, doğaya 400 çil keklik salındı.

DKMP Edirne Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, keklikler, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerine bağlı 20 köyde doğaya bırakılacakları alanlara getirildi.

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve köy muhtarlarının katılımıyla doğal hayatın korunması ve desteklenmesi için 400 çil keklik doğaya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci