Edirne'de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı
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Edirne'de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı

Edirne'de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

EDİRNE'de sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip, tacizde bulunduğu iddia edilen Fas uyruklu 4 erkek gözaltına alındı.

EDİRNE'de sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip, tacizde bulunduğu iddia edilen Fas uyruklu 4 erkek gözaltına alındı.

Dilaverbey Mahallesi'nde yabancı uyruklu gruptan bir erkeğin, sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaptığı araştırmayla Saraçlar Caddesi üzerinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Vatandaşların da teşhis ettiği, Fas uyruklu oldukları belirtilen 4 kişi emniyete götürüldü. Mahallede yaşayan A.K. adlı erkek, bu kişilerin kendisine cinsel organını gösterip kaçtığını belirterek, "Biz de ne oluyor falan dedik kaçmaya başladılar. Arkalarından koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçiyim" dedi.


Edirne'de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı
Edirne'de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı
Edirne'de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı
Edirne'de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı
Edirne'de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı
Edirne'de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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