EDHO Rafet kim? Masa Üyesi Ünal Kaplan'ın adamı EDHO dizisi Rafet kimdir? Gerçek adı nedir?
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EDHO Rafet kim? Masa Üyesi Ünal Kaplan'ın adamı EDHO dizisi Rafet kimdir? Gerçek adı nedir?

19.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:21
EDHO Rafet kim? Masa Üyesi Ünal Kaplan'ın adamı EDHO dizisi Rafet kimdir? Gerçek adı nedir?

Uzun zamandır masa ortada yoktu ve Çakırbeyli ailesi kendi kavuğuna çekildiği gibi Ünal Kaplan da zehirlenme vakası ve tedavisi ile ilgilenmek için yurt dışına çıkmıştı. Masa Üyesi Ünal Kaplan'ın adamı EDHO Rafet kim? Gerçek adı nedir?

Hikayeye göre yurt dışında uluslar arası istihbaratla anlaşan Ünal ve masası yeniden sahneye sürüldü. Masada oldukça eksik olması nedeni ile kurulamayan masa Façalıların ve Rafet'in gelmesi ile tamamlandı. Şimdi masa üyesi EDHO Rafet kim? Masa Üyesi Ünal Kaplan'ın adamı EDHO dizisi Rafet kimdir? Gerçek adı nedir?

EDHO RAFET KİMDİR?

Masa'nın bir üyesi. Fikret'in kardeşidir. Fikret öldüğünde Marsilya'da cezaevinde olduğundan dolayı cenazesine katılamamıştır. Cezaevinden çıktıktan sonra masayı tekrar kuran Ünal Kaplan tarafından masaya davet edilir. Tipi boğarak öldürür. Gerçek adı Şener Savaş'tır.

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