EDHO Pınar kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Pınar gerçek adı ne? Zeynep Elçin kimdir, kaç yaşında?
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EDHO Pınar kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Pınar gerçek adı ne? Zeynep Elçin kimdir, kaç yaşında?

09.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:03
EDHO Pınar kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Pınar gerçek adı ne? Zeynep Elçin kimdir, kaç yaşında?

Salı akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Pınar karakteri dikkat çekmekte. Peki, EDHO Pınar kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Pınar gerçek adı ne? Zeynep Elçin kimdir, kaç yaşında?

EDHO Pınar kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Pınar gerçek adı ne? Zeynep Elçin kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle!

EDHO PINAR KİM?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Pınar karakterine Zeynep Elçin hayat vermekte. Zeynep Elçin ile ilgili bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

ZEYNEP ELÇİN KİM?

Zeynep Elçin 16 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bugüne kadar Savaşçı, Kimse Bilmezs ve Kırlangıç Sevdası gibi pek çok dizide rol almıştır. Son olarak EDHO'da fizyoterapist Pınar karakterine hayat verecek.

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