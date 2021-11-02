EDHO hangi kanalla anlaştı? EDHO hangi kanalda yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kanalı mı değişti?

Edho hangi kanalla anlaştı? EDHO hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) hayranlarını üzen gelişmeler yaşanmakta. Yeni sezon fragmanları yayınlanan EDHO'nun 26 Ekim'de ekranlara geleceği açıklanmış ATV'de de reklamları dönmeye başlamıştı ancak dizi yayınlanmadı ve sonrasında Oktay Kaynarca açıklamada bulundu.

EDHO HANGİ KANALLA ANLAŞTI, KANALI MI DEĞİŞTİ?

Başrollerinde Ozan Akbaba, Oktay Kaynarca, Yalçın Hafızoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, 26 Ekim 2021 Salı akşamı 7. sezon ilk bölümüyle ekranlarda olması bekleniyordu. Fakat dizi ekrana gelmedi. Oktay Kaynarca'nın yaptığı açıklamaya göre dizi bitti. Yeni bir kanala geçip geçmeyeceğine dair detaylara yer verilmedi. Ancak kulislerdeki iddiaya göre, dizi yeni bir kanalla anlaşabilir.

EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca dizinin ekranlara veda ettiğini açıkladı. İşte Kaynarca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum."

"Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet