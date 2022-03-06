Eda Taşpınar'a Uyarı Geldi! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Eda Taşpınar'a Uyarı Geldi!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Eda Taşpınar'a Uyarı Geldi!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son paylaşımı Instagram tarafından pornografik bulundu ve sosyetik güzele uyarı geldi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son paylaşımı Instagram tarafından pornografik bulundu ve sosyetik güzele uyarı geldi.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu.

Şezlongda uzanmış çıplak fotoğrafını paylaşan Taşpınar'a Instagram'dan uyarı geldi.

Seksi ve pornografik bulunan fotoğraf, Instagram tarafından kaldırıldı.

Eda Taşpınar'a Uyarı Geldi!

Snob Magazin - Magazin

Eda Taşpınar, Instagram, Magazin, Haberler

title