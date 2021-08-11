Eda Nur soruşturmasında 2 şüpheliye yeniden gözaltı
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Eda Nur soruşturmasında 2 şüpheliye yeniden gözaltı

Eda Nur soruşturmasında 2 şüpheliye yeniden gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da annesine veda mesajı gönderip yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak serbest bırakılan Yusuf G. hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

ANKARA'da annesine veda mesajı gönderip yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak serbest bırakılan Yusuf G. hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yusuf G., ve daha önce serbest bırakılan diğer şüpheli Mehmet A. yeniden gözaltına alındı.

Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos gecesi sabaha karşı ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. İntihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderen Eda Nur, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CİNSEL SALDIRI İDDİASIYLA ŞİKAYETEda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, intiharından 1 hafta önce 31 Temmuz'da da polise başvurarak, Mehmet A. ve Yusuf G.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Eda Nur Kaplan'ın ifadesinde, sosyal medyada tanıştıkları Yusuf G. ile akşam eğlence mekanında buluştuklarını, yanlarında ablası ve Mehmet A.'nın da bulunduğunu, burada içki içtikten sonra başka bir mekana gittiklerini, burada ablası tuvalete gittiği sırada Yusuf'un kendisini eve bırakma bahanesiyle mekandan çıkardığını ve otele götürdüğünü, otelde önce Yusuf G. sonra da Mehmet A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ettiği belirlendi.TUTUKLAMA TALEBİYLE YAKALAMA KARARI

Eda Nur'un şikayeti üzerine başlatılan cinsel saldırı soruşturmasında aranan Yusuf G. dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf G., suçlamayı kabul etmedi. Yusuf G. 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtiraz üzerine Yusuf G. hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama karara çıkarıldı. Ayrıca 31 Temmuz'da Eda Nur'un şikayeti üzerine gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet A.'nın da yeniden gözaltına alınmasına karar verildi. Polis ekipleri Yusuf G. ile birlikte Mehmet A.'yı bu sabah tekrar gözaltına aldı. Öte yandan soruşturma kapsamında A.K. adlı bir kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor. 


Eda Nur soruşturmasında 2 şüpheliye yeniden gözaltı
Eda Nur soruşturmasında 2 şüpheliye yeniden gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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