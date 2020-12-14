Eczacıbaşı'dan üstün yetenekli 15 genç sanatçıya müzik bursu
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Eczacıbaşı'dan üstün yetenekli 15 genç sanatçıya müzik bursu

14.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:38
Eczacıbaşı'dan üstün yetenekli 15 genç sanatçıya müzik bursu

Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı'nın yurtdışında müzik eğitimi için verdiği bursu bu yıl, dokuzu kadın altısı erkek 15 genç sanatçı kazandı ve böylece, 1987 yılından bu yana verilen bursları kazanan üstün yetenekli genç sanatçılar 145 kişiye ulaştı ve toplam destek tutarı da 1 milyon dolara yaklaştı.

Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı'nın yurtdışında müzik eğitimi için verdiği bursu bu yıl, dokuzu kadın altısı erkek 15 genç sanatçı kazandı ve böylece, 1987 yılından bu yana verilen bursları kazanan üstün yetenekli genç sanatçılar 145 kişiye ulaştı ve toplam destek tutarı da 1 milyon dolara yaklaştı.

Eczacıbaşı'dan yapılan açıklamaya göre, burs başvuruları her yıl Haziran-Temmuz aylarında yapılıyor. Yapılan bütün başvurular, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından belirlenen Müzik Bursları Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlar adaylara Eylül ayında duyuruluyor.

Müzik alanında lisans diplomasına sahip, saygın bir yurtdışı müzik öğrenim kurumunda lisansüstü bir eğitim programına kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm genç sanatçılar, burs başvurusunda bulunabiliyor.Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'nın müzik burslarıyla yurtdışında eğitim gören üstün yetenekli gençler , dünya sahnelerinde de adlarından söz ettiriyor. Bunlar arasında en çok dikkat çekenisimler şöyle: Muhiddin Dürrüoğlu: Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nda profesör.Fora Baltacıgil: Münih Filarmoni Orkestrası kontrbas grup şefiEfe Baltacıgil: Seattle Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefiElif Ezgi Kutlu: Strazburg Operası mezzosopranoGökhan Aybulus: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano ana sanatdalı öğretim üyesiEmirhan Tunca: Manhattan School of Music'te Oda müziği hocasıBu yıl burs kazanan genç sanatçılar: Aslıhan KeçebaşoğluDeniz Ayşe BirdalDeniz EsenDenizsu PolatEce Selin YükselElman MecidElvin Hoxha GaniyevErdem DelibaşEzgi Göktürkİdil Kutayİlker Yiğit GülMelis ÇomPelinnur IşıkcıSabahattin Emre TürktopuTolga Akman(Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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