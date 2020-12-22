Eceabat'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Eceabat'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

22.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:08
Eceabat'ta kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Eceabat'ta bir iş yerinden elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Eceabat'ta bir iş yerinden elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İlçe merkezinde elektrik malzemesi satılan iş yerinin sahipleri, kablolardan bazılarının çalındığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

Teknik takip sonucu, zanlının 4 gün önce de elektrikli budama makinesi çalıp Çanakkale'de sattığı belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli H.D, emniyete götürüldü.

H.D'nin sattığı budama makinesi ise Çanakkale'den alınıp sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Ersöz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:10:28. #1.14#
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