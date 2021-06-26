Ece Üner'in sürpriz ayrılığının sırrı çözüldü
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Ece Üner'in sürpriz ayrılığının sırrı çözüldü

Ece Üner'in sürpriz ayrılığının sırrı çözüldü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ocak 2014'ten beri Show TV'de olan Ece Üner'in 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı alması şaşkınlık yarattı. Ece Üner'in sürpriz ayrılığının sırrı çözüldü. İşte ünlü spikerin yeni işi...

NTV ve CNN Türk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014'te Show TV'ye transfer olan Ece Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı aldı.

İddiaya göre; Üner, Kanal D'de reality show programı sunacak. Yayın saati henüz kesinleşmeyen programın ağustos ortasında başlatılması planlanıyor.

"ONLARIN YARALARINI İYİLEŞTİREN BİR İÇERİK OLACAK"

Format konusunda Kanal D yönetimiyle uzlaşan Üner'in, yakın çevresine format ve içerikle ilgili şunları anlattığı öğrenildi:

"Artık bambaşka bir şey yapmak istiyordum. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Müge Anlı ya da Didem Arslan Yılmaz'ın yaptıkları formatla benzer olmayacak.

İnsanların hayatına dokunan, onlar için hak ve adalet arayan, onların yaralarını iyileştiren bir içerik olacak"

Ece Üner, Kanal D Ana Haber sunucusu Deniz Bayramoğlu ile evli. Üner'in eşiyle aynı kurumda çalışacak olması da dikkat çekti.

"İYİ BİR SIRDAŞ VE YOL ARKADAŞI"

Ece Üner, "Eşiniz Deniz Bayramoğlu'nun size kattığı nedir? Sizinki nasıl bir sevgi, yol arkadaşlığı, birliktelik? Birbirinizi nasıl zenginleştiriyorsunuz?" sorusunu şu cevabı verdi:

"Son günlerde çok popüler oldu ama ben başından beri bir sapyoseksüelim! Zekaya, beyne vurgunum. Bana göre en seksi organımız beynimiz. Deniz çok berrak bir beyin, kıvrak ve ince bir zeka. Birbirimizi zihnen çok besliyoruz. Okuyoruz, tartışıyoruz, atışıyoruz. İyi bir sırdaş ve yol arkadaşı."

Ece Üner'in sürpriz ayrılığının sırrı çözüldü
Ece Üner'in sürpriz ayrılığının sırrı çözüldü
Ece Üner'in sürpriz ayrılığının sırrı çözüldü

Kaynak: Snob Magazin

Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak
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