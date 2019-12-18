Ece Seçkin yılbaşında Çeşme'de sahne alacak
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Ece Seçkin yılbaşında Çeşme'de sahne alacak

Ünlü sanatçı Ece Seçkin yılın son gününde Çeşme'de sahne alacak.

18.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:20
Ece Seçkin yılbaşında Çeşme'de sahne alacak

Ünlü sanatçı yılın son gününde 'de sahne alacak.


Bu sene yılbaşında çalışacak ünlülerin isimleri birer birer belli oluyor. Açıklanan son isim Ece Seçkin oldu. Ünlü sanatçı yılın son akşamını Çeşme'de lüks bir otelde sahne alarak geçirecek. Ece Seçkin'in geceye özel performansıyla, elit misafirleri için çok özel bir program hazırladığı kaydedildi. Reges, a Luxury Collection Resort & Spa'da düzenlenecek gecede ünlü şarkıcıya caz yorumlarıyla İmge Mıngıroğlu ve DJ performansı eşlik edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA
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