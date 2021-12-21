Ece Seçkin'in yeni menajeri!

Arka arkaya çıkardığı şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden; albümleriyle kendinden başarıyla söz ettiren Ece Seçkin, bundan böyle yurt içi ve yurt dışında katılacağı tüm organizasyonlar, markası adına yapılacak anlaşmalar, Menajerlik ve İletişim Hizmetleri için Özgür Aras ile yeni bir anlaşma da imzaladı.

Kariyerinde de yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşayan başarılı şarkıcı Ece Seçkin, bundan böyle yurt içi ve yurt dışında katılacağı tüm organizasyonlar, markası adına yapılacak anlaşmaların, Menajerlik ve İletişim Hizmetleri Özgür Aras tarafından yapılacağını sosyal medyasından duyurdu.