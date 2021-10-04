Ece Ronay - Git Çatla sözleri! 'Git Çatla' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Ece Ronay'ın yeni şarkısı Git Çatla 1 Ekim tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme ve 35 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ece Ronay - Git Çatla sözleri! 'Git Çatla' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Ece Ronay - Git Çatla şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ECE RONAY - GİT ÇATLA ŞARKI SÖZLERİ
Yürüdüm yolları baba yorgun
Hayaldi yaşadık, yedik vurgun
*****
Hayır kızım ya bu o şarkı değil!
He tamam..
*****
Git çatla
Oturduk bak biz tahta
Kıskanç pislik git patla
Mermi gibiyim
Rı ta ta
Rı ta ta
*****
Git çatla
Oturduk bakbiz tahta
Kıskanç pislik git patla
Mermi gibiyim
Rı ta ta
Rı ta ta
Git çatla
*****
Yapıyorum işi her gün inatla
İnadım inat kızım hiç uzatma
O minik beyninle bana dil uzatma
Bi kaşık veririm ama
Benim büyük pasta
*****
Haha kendime münasırım
Senin için kızım bozamam hiç şahsımı
Bence poşet olmuş kapat şimdi ağızını
Bu ülkede yoktu ikon bu konuda lazımım
*****
İstersem ben yüksekten
Aşağı düşsem bile tüm süksem
Sana yapabilir o an için deprem
Hız önemli değil alayınız yüz seksen
*****
Çıkardım tavşanı şapkadan
Şaşırdın bendeki şartlara
Pompalı gibi rapim sana sıkabilir
Gerek yok shotguna
*****
Git Çatla
Oturduk bak biz tahta
Kıskanç pislik git patla
Mermi gibiyim
Rı ta ta
Rı ta ta
*****
Git Çatla
Oturduk bak biz tahta
Kıskanç pislik git patla
Mermi gibiyim
Rrı ta ta
Rı ta ta
*****
Git Çatla
ECE RONAY - GİT ÇATLA SÖZLERİ KİME AİT?
Şarkının söz ve müziği Reşit Kemal Kırık'a aittir.