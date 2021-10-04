Ece Ronay - Git Çatla sözleri! 'Git Çatla' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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ECE RONAY - GİT ÇATLA ŞARKI SÖZLERİ

Yürüdüm yolları baba yorgun

Hayaldi yaşadık, yedik vurgun

*****

Hayır kızım ya bu o şarkı değil!

He tamam..

*****

Git çatla

Oturduk bak biz tahta

Kıskanç pislik git patla

Mermi gibiyim

Rı ta ta

Rı ta ta

*****

Git çatla

Oturduk bakbiz tahta

Kıskanç pislik git patla

Mermi gibiyim

Rı ta ta

Rı ta ta

Git çatla

*****

Yapıyorum işi her gün inatla

İnadım inat kızım hiç uzatma

O minik beyninle bana dil uzatma

Bi kaşık veririm ama

Benim büyük pasta

*****

Haha kendime münasırım

Senin için kızım bozamam hiç şahsımı

Bence poşet olmuş kapat şimdi ağızını

Bu ülkede yoktu ikon bu konuda lazımım

*****

İstersem ben yüksekten

Aşağı düşsem bile tüm süksem

Sana yapabilir o an için deprem

Hız önemli değil alayınız yüz seksen

*****

Çıkardım tavşanı şapkadan

Şaşırdın bendeki şartlara

Pompalı gibi rapim sana sıkabilir

Gerek yok shotguna

*****

Git Çatla

Oturduk bak biz tahta

Kıskanç pislik git patla

Mermi gibiyim

Rı ta ta

Rı ta ta

*****

Git Çatla

Oturduk bak biz tahta

Kıskanç pislik git patla

Mermi gibiyim

Rrı ta ta

Rı ta ta

*****

Git Çatla

ECE RONAY - GİT ÇATLA SÖZLERİ KİME AİT?

Şarkının söz ve müziği Reşit Kemal Kırık'a aittir.

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