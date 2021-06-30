Ece Ronay & Fırat Cenk - Boş Yapma sözleri! 'Boş Yapma' şarkı sözleri nelerdir?
Ece Ronay ve Fırat Cenk'in birlikte söyledikleri Boş Yapma şarkısı yayınlandı. Şarkı kısa sürede 900 bin izlenme ve 55 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ece Ronay & Fırat Cenk sözleri nelerdir? Ece Ronay & Fırat Cenk - Boş Yapma şarkı sözleri nelerdir?
Ece Ronay & Fırat Cenk - Boş Yapma şarkısının tüm sözleri ve detayları haberimizde...
ECE RONAY & FIRAT CENK - BOŞ YAPMA ŞARKI SÖZLERİ
Kimleri Gördük, Bizi Kesmedi
Üstünü Örttük, Sözü Geçmedi
Pastayı Böldük, Size Düşmedi
Başladı Öyküm, Yarıda Bitmedi
***
Konuşan Herkes , Hep Bi Leş
Hayat Olmuş, Size Hep Beleş
Çektim Rest Oldun Mest Iç Bi Sek
Buda Benden Size Son Bi Jest
***
Eskiyi Açmam Daha ( Daha)
Çekemem Artik Cefa ( Hadi)
Hergünümüz Bi Olay
Dur Bi Dakka Boş Yapma
NAKARAT
Açiyorum Ses, Alayina Pes Ettirdim Boş Yapma
Atiyo Vites, Alayina Rest
Çektirdim Boş Yapma
***
Yok Bi Numara Yok
Alayiniz Feyk, Karnimiz Tok
Atiyorum Post, Aliyorum Doz
Elimdeki Koz, Buda Size Zor ( Zor )
***
Kaç Ve Kurtul, Döndün Durdun
Zirvedeyim Canim, Hep Kudurdun
Oldun Pişman, Hep Bi Hüsran
Yazdim Destan, Döndü Devran
***
Üretiyoruz Son Gaz ( Devam)
Üstümüzde Tonla ( Bela )
Uğraşiyoruz Hepsi ( Fena )
Önemi yok Sürüyoruz Sefa
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Ece Ronay & Fırat Cenk - Boş Yapma şarkısı 26 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 900 bin izlenme ve 55 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz : Fırat Cenk
Müzik : Tunç Minaz
Düzenleme : Tunç Minaz
Yönetmen : Özdinç Cinan
Mix & Mastering : Melih Aydın
Studio : Blueworld