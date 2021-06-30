Ece Ronay & Fırat Cenk - Boş Yapma sözleri! 'Boş Yapma' şarkı sözleri nelerdir?

Ece Ronay ve Fırat Cenk'in birlikte söyledikleri Boş Yapma şarkısı yayınlandı. Şarkı kısa sürede 900 bin izlenme ve 55 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ece Ronay & Fırat Cenk sözleri nelerdir? Ece Ronay & Fırat Cenk - Boş Yapma şarkı sözleri nelerdir?