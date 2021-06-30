Ece Ronay & Fırat Cenk - Boş Yapma sözleri! 'Boş Yapma' şarkı sözleri nelerdir?
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Ece Ronay & Fırat Cenk - Boş Yapma sözleri! 'Boş Yapma' şarkı sözleri nelerdir?

Ece Ronay & Fırat Cenk - Boş Yapma sözleri! 'Boş Yapma' şarkı sözleri nelerdir?
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Ece Ronay ve Fırat Cenk'in birlikte söyledikleri Boş Yapma şarkısı yayınlandı. Şarkı kısa sürede 900 bin izlenme ve 55 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ece Ronay & Fırat Cenk sözleri nelerdir? Ece Ronay & Fırat Cenk - Boş Yapma şarkı sözleri nelerdir?

Ece Ronay & Fırat Cenk - Boş Yapma şarkısının tüm sözleri ve detayları haberimizde...

ECE RONAY & FIRAT CENK - BOŞ YAPMA ŞARKI SÖZLERİ

Kimleri Gördük, Bizi Kesmedi

Üstünü Örttük, Sözü Geçmedi

Pastayı Böldük, Size Düşmedi

Başladı Öyküm, Yarıda Bitmedi

***

Konuşan Herkes , Hep Bi Leş

Hayat Olmuş, Size Hep Beleş

Çektim Rest Oldun Mest Iç Bi Sek

Buda Benden Size Son Bi Jest

***

Eskiyi Açmam Daha ( Daha)

Çekemem Artik Cefa ( Hadi)

Hergünümüz Bi Olay

Dur Bi Dakka Boş Yapma

NAKARAT

Açiyorum Ses, Alayina Pes Ettirdim Boş Yapma

Atiyo Vites, Alayina Rest

Çektirdim Boş Yapma

***

Yok Bi Numara Yok

Alayiniz Feyk, Karnimiz Tok

Atiyorum Post, Aliyorum Doz

Elimdeki Koz, Buda Size Zor ( Zor )

***

Kaç Ve Kurtul, Döndün Durdun

Zirvedeyim Canim, Hep Kudurdun

Oldun Pişman, Hep Bi Hüsran

Yazdim Destan, Döndü Devran

***

Üretiyoruz Son Gaz ( Devam)

Üstümüzde Tonla ( Bela )

Uğraşiyoruz Hepsi ( Fena )

Önemi yok Sürüyoruz Sefa

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ece Ronay & Fırat Cenk - Boş Yapma şarkısı 26 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 900 bin izlenme ve 55 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz : Fırat Cenk

Müzik : Tunç Minaz

Düzenleme : Tunç Minaz

Yönetmen : Özdinç Cinan

Mix & Mastering : Melih Aydın

Studio : Blueworld

Haber Yorumları
500
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Ece Ronay & Fırat Cenk - Boş Yapma sözleri! 'Boş Yapma' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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