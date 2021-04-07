Ece Erken oğlunun doğum gününü kutladı: Belki mükemmel bir anne değilim ama...
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Ece Erken oğlunun doğum gününü kutladı: Belki mükemmel bir anne değilim ama...

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ece Erken oğlunun doğum gününü kutladı: Belki mükemmel bir anne değilim ama...

Ece Erken'in Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen bugün yedinci yaşından gün aldı.

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Ece Erken'in Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen bugün yedinci yaşından gün aldı. Sosyal medya hesabından oğlunun doğum gününü kutlayan Ece Erken paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

Benim gözümün nuru, can, yol, hayat arkadaşım... 7 Nisan... 7'den gün alıyorsun, ne çabuk geçti 6 yıl ama dolu dolu. Her anını yakalayabildiğim, beraber geçirebildiğim için şükürler olsun. Tek başıma büyüttüm gibi gözükse de anneciğimin, babacığımın hakkını ödeyemem. Allah onlardan razı olsun. Beni, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Abiciğim ve ailesi uzaktan da olsa hep destekti ve 6 yaşına getirdik Eymenikoyu... Oğlum ve tüm çocuklar daha nice mutlu ve sağlıklı yıllar geçirir inşallah. Rabbimin değerli emaneti oğluma belki mükemmel bir anne değilim ama elimden geldiğince iyi bir anne olmaya çalıştım ve çalışacağım.. iyi ki doğdun canım oğlum'

Ece Erken 2014 yılında Serkan Uçar'la hayatını birleştirmiş, bu evlilikten Eymen adındaki oğullarını kucaklarına almışlardı. Ancak çiftin ilişkileri uzun soluklu olmamış 2015 yılında evliliklerini bitirmişlerdi.

Kaynak: Hürriyet

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