Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı

27.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:19

Ünlü sunucu Ece Erken, Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini ilan eden ve sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını söyleyen Ece Erken'in zor durumda bırakacak bir fotoğraf ortaya çıktı.

"9 AY ÖNCE BOŞANMA KARARI VERDİ"

Geçtiğimiz gün Mahmutyazıcıoğlu'yla yaşadığı aşk basına sızınca sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programının canlı yayında açıklama yapan Ece Erken, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dedi. Bunun üzerine gündemden düşmeyen Ece Erken bugün yaptığı açıklama da ise "9 ay önce boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış bir beyefendiyle görüştüğümü söylemiştim" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken

ECE'NİN SEVGİLİSİNİN KARISIYLA POZU ORTAYA ÇIKTI

Ece Erken'in günlerdir "Yasak aşk yaşamıyorum" dediği sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz Ekim ayında yani 4 ay önce eşi ve yakın dostlarıyla maç izlerken çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşini kucağında oturttuğu kare ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

"NAMUS BEKÇİLİĞİ YAPMIYORUZ"

Ece Erken bugün yayınlanan canlı yayında yeni ilişkisi hakkında şunları söyledi: "Boşanma davası açmış 10 yıl sürse 10 yıl sonra mı çıkayım?Boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış. Bir dava bir yıl da sürebilir. Çocuk yaparsın evliliği kurtarmak için ama olmuyorsa da olmuyordur. Allah düşmanın bile şereflisini nasip etsin. Namus bekçiliği yapmıyoruz. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama evladım olduktan sonra daha da dikkatli yaşamaya çalıştım ama bu aşk ve aşkın cezası olduğuna inanmıyorum. Aynı evde yaşayan, biriyle birlikte olmadım. Evler ayrı, ayrı bir düzeni kurmuş, boşanmaya karar vermiş, boşanma davası açmış, eşinden ayrı birisiyle birlikte oldum."

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