Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'na büyük şok!

FLAŞ... Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski sevgilisi Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine sahte hesaptan mesaj attığını iddia ederek soluğu mahkemede aldı.

Konuyla ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını söyleyen Ece Erken, Benan Mahmutyazıcıoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.





SÜRPRİZ GELİŞME

Bütün bu gelişmelerin ardından bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.

Instagram'da 48 bin 300 takipçisi bulunan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı.& ;





Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun, Instagram hesabının Ece Erken'in şikayeti sonrası askıya alındığı iddia edildi.



