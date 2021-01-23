Ece Dizdar ile Serdar Orçin aşkı belgelendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Ece Dizdar, kendisinden 10 yaş küçük oyuncu Emir Çubukçu'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açtı. Dizdar, meslektaşı Serdar Orçin ile aşk yaşıyor. Çiçeği burnunda aşıkların ortak noktaları şaşırttı. İşte ayrıntılar...