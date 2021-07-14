Ece Dizdar'dan bir ilk
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Ece Dizdar'dan bir ilk

Ece Dizdar'dan bir ilk
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Yasak Elma' dizisinde Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin ayrılmasının hemen ardından projeye dahil olan ünlü oyuncu Ece Dizdar, tatil sezonunu açtı. İşte detaylar...

Son olarak 'Yasak Elma' dizisine dahil olan Ece Dizdar, tatil sezonunu açtı. Oyuncu, bikiniyle çektirdiği üç kareyi Instagram'dan paylaştı.

Dizdar, "Bakın içimdeki Banu Alkan'dır bu! ya da 'Yasak Elma' uyum çalışması... Hiç bilemiyorum şu an" notunu düştü.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Dizdar'a hayranları, iltifat yağdırdı. Oyuncu, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Serdar Orçin'le ilk defa Instagram'ın post bölümünden fotoğrafını yayınladı.

Ece Dizdar'dan bir ilk
Ece Dizdar'dan bir ilk
Ece Dizdar'dan bir ilk
Ece Dizdar'dan bir ilk

Kaynak: Snob Magazin

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