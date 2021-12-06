EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Levent, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Rektör Levent, spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in "yerel kayakçılar" ile Gökhan Balcı'nın "el ense", haber kategorisinde Mustafa Çitçi'nin "yangından kaçış" ile Mahmut Serdar Alakuş'un "ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde ise Mehmet Eser'in "sisin sakladığı şehir" ile Muhammed Enes Yıldırım'ın "İstanbul beyaza büründü" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Keyif alarak fotoğrafları incelediğini ve oy verdiğini belirten Levent, emeği geçenlere teşekkür etti.