Ebru Yaşar'dan 500 aileye yardım Türkiye'nin güçlü yorumcusu Ebru Yaşar korona salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlarımıza yardım elini uzattı. Tam 500 aileye kuru gıda yardımı ulaştırıldı.







Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz şu günlerde oldukça& ; anlamlı bir yardıma imza attı. Güçlü yorumcu Ebru Yaşar tam 500 aileye kuru gıda yardımı yaptı. Yaşar, yardımı "Birbirimize destek zamanı ben gıdalarımı ulaştırdım" notuyla paylaştı.



