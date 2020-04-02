Ebru Yaşar'dan 500 aileye gıda yardımı Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlarımıza yardım elini uzattı

Ebru Yaşar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz şu günlerde oldukça anlamlı bir yardımda bulundu. Snob Magazin'in haberine göre; Yaşar, tam 500 aileye kuru gıda yardımı yaptı.

Yaşar, yaptığı yardımı "Birbirimize destek zamanı... Ben gıdalarımı ulaştırdım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.



