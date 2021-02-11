Ebru Şimşek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ebru Şimşek, vatandaşların merak konusu oldu. Eski manken Ebru Şimşek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ebru Şimşek hayatı ve biyografisi nedir?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ebru Şimşek, vatandaşların merak konusu oldu. Eski manken Ebru Şimşek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ebru Şimşek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EBRU ŞİMŞEK KİMDİR?

Ebru Şimşek,1994 yılında Show TV'deki güzellik yarışmasına katıldığını, Hey Girl dergisine fotoğraf gönderdiğini ve yüz güzeli seçildiğini belirtiyor. Ebru Şimşek bir dönem ekranlarda "Felekten Bir Gece" isimli müzik eğlence programını sunmuştur. Şimdilerde Amerika da yaşayan Ebru Şimşek evli ve çocukları ile mutlu bir hayat yaşamaktadır.