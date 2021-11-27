Ebru Şancı'yı yıkan ölüm haberi

Eski manken Ebru Şancı'nın 10 yıldır baktığı İngiliz Bulldog cinsi köpeği Theodore önceki gün hastalandı. Eşi Alpaslan Öztürk apar topar veterinere götürdü.

ÖTENAZİ YAPILDI

Köpeğin beyninde tümör tespit edildi. Veteriner, yaşaması imkansız olduğunu söyleyince ötenazi yapıldı.

Thedore, çiftin Kemerburgaz'daki evlerinin bahçesine gömüldü.

Ebru Şancı "Elimizden ne geliyorsa yaptık ama olmadı. İnanılmaz acı çekiyordu." dedi.