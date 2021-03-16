Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz nisan ayında kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı ise yaşadığı zor günleri anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi.

"OĞLUM HEP KALBİMDE"

Çağla Şıkel'in "Her anne çok fedakardır sen de oğlun için büyük fedakarlık yaptın" demesi üzerine konuşan Şallı, yaşadığı zorlukları nasıl atlattığını şu sözlerle anlattı: "Bu acının daha üstü yok. Dünyada birçok kişi bunu yaşıyor ve çok zor bir şey. Ponçik (kaybettiği oğlu) benim için çok başka. O benim hep kalbimde. Çıkmıyor ki aklımdan."

ÇAĞLA İLE EBRU KARŞILIKLI AĞLADI

Ebru Şallı'nın kelimeler boğazına düğümlenirken gözlerinin dolduğunu gören Çağla Şıkel ise kendi oğullarına verdiği nasihatten bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. "Oğlum için her şeyi yaptım. Yapmadığım bir şey kalmadı" diyen Şallı'nın karşısında zor anlar yaşayan Çağla Şıkel, cümleleri nasıl toparlayacağını bilemedi.