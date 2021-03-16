Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı
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Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı

16.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:46

Geçtiğimiz nisan ayında 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, Çağla Şıkel'in FOX TV ekranında yayınlanan 'Yeni Bir Gün' programına konuk oldu. Canlı yayında oğlundan bahseden Şallı, duygusal anlar yaşarken Şıkel de gözyaşlarını tutamadı.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz nisan ayında kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı ise yaşadığı zor günleri anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi.

"OĞLUM HEP KALBİMDE"

Çağla Şıkel'in "Her anne çok fedakardır sen de oğlun için büyük fedakarlık yaptın" demesi üzerine konuşan Şallı, yaşadığı zorlukları nasıl atlattığını şu sözlerle anlattı: "Bu acının daha üstü yok. Dünyada birçok kişi bunu yaşıyor ve çok zor bir şey. Ponçik (kaybettiği oğlu) benim için çok başka. O benim hep kalbimde. Çıkmıyor ki aklımdan."

Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılık ağladı

ÇAĞLA İLE EBRU KARŞILIKLI AĞLADI

Ebru Şallı'nın kelimeler boğazına düğümlenirken gözlerinin dolduğunu gören Çağla Şıkel ise kendi oğullarına verdiği nasihatten bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. "Oğlum için her şeyi yaptım. Yapmadığım bir şey kalmadı" diyen Şallı'nın karşısında zor anlar yaşayan Çağla Şıkel, cümleleri nasıl toparlayacağını bilemedi.

Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı
Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı
Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
BİLİM KURULU: ANNELİK DÜNYANIN EN KUTSAL GÖREVİ. ANNELERİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM. . ONLARI ÜZMEYELİM EL ÜSTÜNDE TUTALIM. . .
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MERT ÖREN: Allah hiç kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Her şey Allah''tan ama Allah sabır versin. Çok zor bir durum.
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