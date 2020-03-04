Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması

04.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:43

Ebru Şallı, muhabirlerin "Geçtiğimiz gün bir hastaneden çıkarken görüntülendiniz. Biz bebek geliyor sandık" demesi üzerine, "Yok, hastanede değildim. Cilt bakımına gitmiştim. Orayı hastane sanmışlar. Eşim beni almaya gelmişti" derken Uğur Akkuş ise "İnşallah. Dua edin bizim için" cevabını verdi.



