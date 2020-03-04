Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması

Ebru Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş'la Yeniköy Azur'da yemek yedi. Yaklaşık dört saat kaldıkları mekandan ayrılırken objektiflere yakalanan ünlü çift, gazetecilerin 'bebek' sorularına yanıt verdi

04.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:43
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması

, muhabirlerin "Geçtiğimiz gün bir hastaneden çıkarken görüntülendiniz. Biz bebek geliyor sandık" demesi üzerine, "Yok, hastanede değildim. Cilt bakımına gitmiştim. Orayı hastane sanmışlar. Eşim beni almaya gelmişti" derken ise "İnşallah. Dua edin bizim için" cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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