Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
Ebru Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş'la Yeniköy Azur'da yemek yedi. Yaklaşık dört saat kaldıkları mekandan ayrılırken objektiflere yakalanan ünlü çift, gazetecilerin 'bebek' sorularına yanıt verdi
04.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:43
Ebru Şallı, muhabirlerin "Geçtiğimiz gün bir hastaneden çıkarken görüntülendiniz. Biz bebek geliyor sandık" demesi üzerine, "Yok, hastanede değildim. Cilt bakımına gitmiştim. Orayı hastane sanmışlar. Eşim beni almaya gelmişti" derken Uğur Akkuş ise "İnşallah. Dua edin bizim için" cevabını verdi.
Kaynak: Snob Magazin
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