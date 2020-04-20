Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etti - Magazin
Ebru Şallı, Pars Tan, Magazin

Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etti

Perşembe günü oğlunu kaybeden Ebru Şallı, dün Kilyos Mezarlığı'na giderek oğlunun başında dua etti. Şallı mezarın başında bir demek çiçek ve bir de bileklik bıraktı.

20.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 21.04.2020 07:52
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etti

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın uzun bir süredir lenfoma kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Cuma günü oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Şallı, dün oğlunun mezarını ziyaret etti.

BİLEKLİK VE ÇİÇEK BIRAKTI

Büyük acı yaşayan Ebru Şallı "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua etti. Şallı mezarın başından ayrılmadan önce de bir demet çiçek ve üzerinde 45 rakamı ile psikoloji sembolü bulunan bir bileklik bıraktı.Şallı, daha sonra zor da olsa mezarın başından ayrıldı.

CENAZE SONRASI İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

2 çocuğu olan Ebru Şallı, yaşadığı evlat acısıyla cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Şallı'yı eski eşi Harun Tan ile yeni eşi Uğur Akkuş sakinleştirdi. Ünlü manken oğlunun mezar taşına ise "Ponçik sen hep benimlesin" yazısını yazdırdı. Evladını elleriyle toprağa veren Şallı, dün Instagram hesabından oğluyla olan anısını duygu dolu bir notla paylaştı. Ölen oğlunun kendisine seslendiği "Anniş" kelimesini bileklik yaptırıp koluna takan Şallı, "Ben hep yine annişinim senin... Ponçiğim benimlesin hep" notunu düştü.

Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etti
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etti
Kaynak: Hürriyet

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Defne Samyeli ve Deren Talu'nun bahçe pozuna beğeni yağdı Magazin
Defne Samyeli ve Deren Talu'nun bahçe pozuna beğeni yağdı
İdil-Mert Fırat çifti müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu Magazin
İdil-Mert Fırat çifti müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi Magazin
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu Magazin
Kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Acun sessizliğini bozdu
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi Magazin
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Magazin
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
50 eyalette cinsel ilişkiye girdi! İşte ünlülerin en gizli kaçamakları
50 eyalette cinsel ilişkiye girdi! İşte ünlülerin en gizli kaçamakları
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun bacağı kesildi
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun bacağı kesildi
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan...
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi
Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük...
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı...
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Deniz Seki Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Abdullah Avcı Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 07:54:50. #1.14#
title