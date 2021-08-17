Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a 300 bin TL'lik doğum günü hediyesi!
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Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a 300 bin TL'lik doğum günü hediyesi!

Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a 300 bin TL'lik doğum günü hediyesi!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Fit halleriyle dikkat çeken eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş'a sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Fit halleriyle dikkat çeken eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş'a sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı'nın eşi için yaptırdığı pasta dikkat çekti.

Ebru Şallı, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünyaevine girdiği Uğur Akkuş'a doğum günü kutlaması düzenledi.

Önceki gün Bodrum'da bir teknede arkadaşlarıyla beraber yeni yaşına giren Uğur Akkuş'a, eşi Ebru Şallı'nım yaptırdığı pasta ilgi odağı oldu.

"İYİ Kİ DOĞDUN UĞUR'UM" Deniz ve tekne temalı bir pasta yaptıran Şallı, üstüne "İyi ki doğdun Uğur'um" yazdırdı.

300 BİN TL'LİK HEDİYE İkili, arkadaşlarına mutluluk pozları verirken Ebru Şallı'nın eşine yaklaşık 300 bin TL değerinde ünlü bir marka saat hediye ettiği öğrenildi.

GÜN BOYU EĞLENDİLER Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, sonrasında arkadaşlarıyla birlikte gün boyunca Bodrum koylarındaki teknelerinde eğlendiler.

Kaynak: Hürriyet

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Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a 300 bin TL'lik doğum günü hediyesi! - Haberler Magazin
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