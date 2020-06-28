Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
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Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Şahin, sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu, söz konusu iddialar üzerine Instagram hesabından, "Size göre iki ayrı aşka yelken açmışım ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Mesleğinize mi kendinize mi saygınız yok bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

28.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:44

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı "Reyyan" karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran güzel oyuncu Ebru Şahin, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"KENDİNİZE Mİ MESLEĞİNİZE Mİ SAYGINIZ YOK BİLMİYORUM"

Ebru Şahin, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda söz konusu iddialara tepki gösterdi. Şahin paylaşımında, "Aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle baş başa yemek yemiş, iki ayrı aşka yelken açmışım size göre ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Yaptığınız habere mi mesleğinize mi kendinize mi saygınız yok bilmiyorum. Doğru haber yapmanız gerektiğinde işini kaliteyle yapan habercilerimizin zaten haberi olur. Hava sıcak tabii araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay siz de haklısınız ama ayıp." ifadelerini kullandı.

Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Haber Yorumları (3)
: Arda boyları türküsü,hovarda kız aslıya gelsin.
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GÖKÇEADALI: Ben ise son demli çay içerdim.Sonra çay içine hemen şeker atmış.Önce çay olacak şeker sonra üzerine.Dediğim gibi.
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GÖKÇEADALI: Ben güzel seni buldum
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