Ebru Polat'ın sevgilisi kim? Tolgahan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ebru Polat ile yaşadığı aşkla gündemde olan Ebru Polat'ın sevgilisi kim? Tolgahan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ebru Polat ile sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları ile dikkat çeken Ebru Polat'ın sevgilisi kim? Tolgahan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli?

EBRU POLAT KİM?

Yeni bir aşka yelken açtı. "En iyi sevgili eski arkadaştan olur" diyen annesinin sözünü dinlediğini söyleyen Polat, arkadaşı Tolgahan Yıldız ile sevgili oldu.

TOLGAHAN YILDIZ KİM?

Danışmanlık ve SağlıkTurizmi üzerine işleri yürüten Tolgahan Yıldız sık sık sosyal medya paylaşımlarında bulunuyor. Ebru Polat, "Kendisi benim sevgilim. Uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; 'En iyi sevgili eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" ifadelerini kullandı.