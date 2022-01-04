Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? Flaş açıklama - Haberler Magazin
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Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? Flaş açıklama

Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? Flaş açıklama
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz nisan ayında Reza Zarrab'tan boşanan şarkıcı Ebru Gündeş hakkında flaş bir aşk iddiası ortaya atıldı. Gündeş'in, meslektaşı Yaşar İpek ile birlikte olduğu öne sürüldü. İlk açıklama geldi...

Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

BEĞENİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yaşar İpek'in, Gündeş'in paylaşımlarını beğenmesi ve yorum yapması aşk söylentisini beraberinde getirmişti.

"AŞK YAŞAMIYORUZ"

Sürpriz iddia sonrası ilk açıklama Yaşar İpek'ten geldi. Bilal Özcan'a konuşan İpek, "Söz konusu bile değil. Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm, o da sahnede... Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir sanatçı" dedi.

Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? Flaş açıklama

Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? Flaş açıklama

Yaşar İpek ile Ebru Gündeş aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Yaşar İpek ile Ebru Gündeş aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

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