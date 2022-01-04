Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? Flaş açıklama

Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

BEĞENİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yaşar İpek'in, Gündeş'in paylaşımlarını beğenmesi ve yorum yapması aşk söylentisini beraberinde getirmişti.

"AŞK YAŞAMIYORUZ"

Sürpriz iddia sonrası ilk açıklama Yaşar İpek'ten geldi. Bilal Özcan'a konuşan İpek, "Söz konusu bile değil. Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm, o da sahnede... Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir sanatçı" dedi.