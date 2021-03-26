Ebru Gündeş - Çağırın Gelsin şarkı sözleri! 'Çağırın Gelsin' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Ebru Gündeş'in yeni şarkısı Çağırın Gelsin Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 100 bin izlenmeyi ve 10 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Ebru Gündeş - Çağırın Gelsin sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.
Ebru Gündeş - Çağırın Gelsin şarkı sözleri merak ediliyor. Çağırın Gelsin sözleri sizlerle...
EBRU GÜNDEŞ - ÇAĞIRIN GELSİN SÖZLERİ
Aylar oldu gülüşünü görmedim
O benim ruhumdu nasıl özledim
Anlat dostum bana ondan bahset
Hasret kaldım dinleyeyim
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Aylar oldu sesini duymadım
O bana vurgundu görmezden geldim
Anlat dostum Allah'ın aşkı için
Bana ondan bahset dinleyeyim
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Sen bilirsin hala bekler mi
Arıyor mu teni ellerimi
Tekrar baksam alev gözlerine
Beni anlar mı, affeder mi
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Ne zaman bitti sevdiğimiz şarkı
Çal bi' daha çal bi' daha geldiğim bilsin
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Onsuzluk yok artık söz verdim kendime
Niye hala yok hala yok çağırın gelsin
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
25 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı şuanda 150 bin izlenme ve 10 bin beğeniye sahiptir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Şebnem Sungur
Müzik: Gökhan Tepe
Düzenleme: Erhan Bayrak
Kayıt, Edit: Hasan Umut Önder, Mustafa Karaduman
Mix, Mastering: Serkan Kula