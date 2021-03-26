Ebru Gündeş - Çağırın Gelsin şarkı sözleri! 'Çağırın Gelsin' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Ebru Gündeş - Çağırın Gelsin şarkı sözleri! 'Çağırın Gelsin' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Ebru Gündeş - Çağırın Gelsin şarkı sözleri! 'Çağırın Gelsin' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Ebru Gündeş'in yeni şarkısı Çağırın Gelsin Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 100 bin izlenmeyi ve 10 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Ebru Gündeş - Çağırın Gelsin sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

Ebru Gündeş - Çağırın Gelsin şarkı sözleri merak ediliyor. Çağırın Gelsin sözleri sizlerle...

EBRU GÜNDEŞ - ÇAĞIRIN GELSİN SÖZLERİ

Aylar oldu gülüşünü görmedim

O benim ruhumdu nasıl özledim

Anlat dostum bana ondan bahset

Hasret kaldım dinleyeyim

---

Aylar oldu sesini duymadım

O bana vurgundu görmezden geldim

Anlat dostum Allah'ın aşkı için

Bana ondan bahset dinleyeyim

---

Sen bilirsin hala bekler mi

Arıyor mu teni ellerimi

Tekrar baksam alev gözlerine

Beni anlar mı, affeder mi

---

Ne zaman bitti sevdiğimiz şarkı

Çal bi' daha çal bi' daha geldiğim bilsin

---

Onsuzluk yok artık söz verdim kendime

Niye hala yok hala yok çağırın gelsin

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

25 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı şuanda 150 bin izlenme ve 10 bin beğeniye sahiptir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Şebnem Sungur

Müzik: Gökhan Tepe

Düzenleme: Erhan Bayrak

Kayıt, Edit: Hasan Umut Önder, Mustafa Karaduman

Mix, Mastering: Serkan Kula

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
500
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