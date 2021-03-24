Eboue öldü mü? Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue intihar etti iddası doğru mu?

Eboue öldü mü? sorusu büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Galatasaray futbolcularından olan Emmanuel Eboue hakkında intihar ettiğine dair haberler ortaya atıldı. İddianın yanıtlanıp yanıtlanmadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Galatasaray'da forma giyen Emmanuel Eboue intihar etti iddası doğru mu?

Sarı kırmızılı ekibin dikkat çeken isimlerinden olan Emmanuel Eboue hakkında iddialar ortaya çıktı. Eboue öldü mü? Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue intihar etti iddası doğru mu?

EMMANUEL EBOUE ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada gündeme gelen konulardan biri Emmanuel Eboue hakkında oldu. Daha önce de hakkında intihar ettiğine dair detaylar çıkan Eboue'nin sağlık durumuna dair bir cevap gelmedi. Öldüğüne dair ortaya atılan iddiaların ise kaynağı bulunmuyor.

EMMANUEL EBOUE KİMDİR?

Emmanuel Eboué (d. 4 Haziran 1983, Abidjan), Fildişi Sahilli eski millî futbolcudur. Belçika vatandaşlığına da sahiptir.

Aynı zamanda Belçika pasaportu da bulunmaktadır. Aktif futbolculuğu sırasında defansta sağ bek ve orta sahada sağ açık pozisyonlarında oynayan oyuncu, yeri geldiğinde defansif orta saha, stoper ve sol bek mevkilerinde de görev yapabilmiştir.

2002'de Belçika'nın Beveren takımında oynamak üzere Avrupa'ya gitti. Kariyerinin çoğunu 2005'ten 2011'e kadar Premier Lig takımı Arsenal ile geçirdi ve 2006 UEFA Şampiyonluğu da dahil olmak üzere 214 maça çıktı. Düzenli olarak oynadığı ve Türkiye'de beş kupa kazandığı Galatasaray'a transfer oldu. 2015 yılında serbest bırakıldı.

Eboué, 2004'te Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla uluslararası ilk maçına çıktı ve 2013'e kadar 79 kez forma giydi. Beş kez Afrika Uluslar Kupası turnuvasında ve iki kez Dünya Kupası'nda milli takımın bir parçasıydı.

2018'DE DE İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İngiltere'den ortaya atılan korkunç bir iddia ortalığı karıştırdı. 2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen, 2016'da futbol hayatına nokta koyan ve bir süredir depresyonda olan Emmanuel Eboue'nin intihar ettiğinin öne sürüldüğü haberle ilgili olarak gerçek ortaya çıktı. Haberin kaynağı olan haber sitesinin iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve bu haberin eski tarihli olduğu ortaya çıktı.

ARALIK 2017'DE DEPRESYON GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra profesyonel futbol oynamaktan uzak kalan Eboue, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini dile getirmişti. İngiltere basınına konuşan Eboue, "İntiharın eşiğindeyim. Tanrı'nın bana yardım etmesini istiyorum. Ancak o benim aklımdan bu düşünceleri alabilir" demişti.