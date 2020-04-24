"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı! Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede aşı çalışmaları dışında tek umut olarak görülen Ebola ilacı Remdesivir ile ilgili çıkan "Koronavirüse karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, olayın ardından özür dileyerek "Remdesivir etkisiz" yazısını geri çekti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 180 binden fazla insan hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 2 milyon 800 bini aştı. Koronavirüs salgını ile mücadelede aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının dışında tek umut olarak görülen Ebola ilacı Remdesivir ile ilgili Çin'in yaptığı propaganda niteliği taşıyan haberler ise şok etkisi yarattı.

DSÖ, ÇİN'DEN GELEN DENEYLERİ YANLIŞLIKLA SAYFASINA KOYDUĞUNU KABUL ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'den gelen yetersiz ve az kişiyle yapıldığı belirtilen deneyleri 'yanlışlıkla' sayfasına koyduğunu resmen kabul etti. Çin tarafından ise bu deneylerin kasıtlı olarak yapıldığı ve koronavirüsü salgınına yönelik üzerinde çalışılan Remdesivir ilacının ön plana çıkmaması için böyle bir propagandaya başvurulduğu açıklandı.

"DÜNYAYA YALAN SÖYLEDİLER"

ABD merkezli ilaç üreticisi Gilead, Çin'in ilacın etkisiz olduğuna ilişkin açıklamasının ve gösterdikleri deneylerin toptan yanlış olduğunu ve dünyaya yalan söylediklerini ifade eden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Çin'in yaptıkları araştırmalar, ilacın etkisizliği nedeniyle değil, katılımın az olması nedeniyle iptal oldu. Ayrıca yapılan araştırmalar, bir sonuç doğuran araştırmalar değildir" ifadesi kullanıldı.

RESMİ AÇIKLAMA: GERİ ÇEKTİK

Dünya Sağlık Örgütü Basın Sözcüsü Tarik Jasarevic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çin'in açıklamasının yanlış olduğunu ve hiçbir araştırmaya dayanmadığını fark eder etmez, Remdesivir'le ilgili açıklamamızı geri çektik" dedi. Bu açıklama, TIME dergisi ve TIP bilim dergisi STAT'ta da yer aldı.

Çin'in ABD'li ilaç firmasına karşı patent savaşına girmesi nedeniyle böyle bir taktiğe başvurduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Trump tarafından "Çin'in etkisinde" diye suçlanan Dünya Sağlık Örgütü'nde ise bu olay 'skandal' diye nitelendirilirken, kurumda istifaların yaşanabileceği belirtiliyor.